MC Poze do Rodo é solto com festa na porta de presídio no Rio de Janeiro

Marlon Brandon Coelho Couto Silva, conhecido como MC Poze do Rodo, foi solto nesta terça-feira (3), por volta das 14h40min, no Rio de Janeiro — após Justiça conceder habeas corpus ao artista. Ele é investigado por apologia ao crime e envolvimento com facção.

O cantor foi recebido, na porta Complexo Penitenciário de Bangu, por uma festa organizada por fãs e familiares, de acordo com o jornal Folha de São Paulo.

A esposa dele, Viviane Noronha, que foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta terça-feira, também estava no local para receber o MC, assim como o cantor Oruam.

O cantor foi preso na quinta-feira (29), em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.

O desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarépagua, revogou a prisão temporária do cantor e determinou o cumprimento de medidas cautelares.

Na decisão, alegou que o "material arrecadado na busca e apreensão parece ser suficiente para o prosseguimento das investigações, sem a necessidade da manutenção da prisão", conforme o jornal O Globo.

Investigação

De acordo com as investigações, o MC realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, com a presença ostensiva de traficantes armados com fuzis, a fim de garantir a "segurança" do artista e do evento.

Conforme a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio de Janeiro, o repertório do artista tem "clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes".

O MC é conhecido por músicas como To Voando Alto, Vida Louca, A Cara do Crime e Me sinto Abençoado.

O artista de 26 anos é conhecido por manter um estilo de vida exuberante, marcado pela ostentação de itens de luxo. Ele é casado com Viviane Noronha, 20 anos, e, juntos, têm três filhos. O cantor também tem outras duas filhas, fruto de outros dois relacionamentos.

Protestos e pedidos de soltura

"MC não é bandido", era o que dizia os cartazes levantados por Viviane Noronha, esposa de Poze, e outros apoiadores em protestos pela soltura do artista.

Viviane contou, nas redes sociais, sobre a abordagem da polícia durante a prisão do MC. Ela contou que as filhas viram toda a ação que, segundo ela, foi conduzida de maneira "desrespeitosa".

— São covardes sim, foram covardes sim, não fizeram o mínimo, que era o procedimento padrão — disse.

Posicionamento de outros MCs

MC Cabelinho e outros artistas do funk e rap, como Djonga e Orochi se posicionaram a favor de Marlon nas redes sociais.

— Quando eu fiz um papel de bandido na novela Vai na Fé, das 19h, da Globo, era arte. Quando um roteirista escreve a vida de um traficante e relata o que acontece na favela, é arte. Agora, quando um MC funkeiro, favelado, relata a realidade, o que acontece na favela e nas músicas dele, é apologia ao crime — disse Mc Cabelinho nas redes sociais.

Alguns MCs defendem que a acusação de Poze é censura criminalização do estilo musical.