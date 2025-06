O "troca-troca" entre Grêmio e Botafogo

Adryelson, 27 anos, está no Anderlech da Bélgica. Vitor Silva / Botafogo

Uma série de curiosidades tem envolvido Grêmio e Botafogo no que diz respeito às suas respectivas políticas de futebol. As especulações dão conta de que dois jogadores com vinculação com o clube carioca estão nos planos do tricolor gaúcho nesta janela, e, em razão do Fogão ter levado jovens do Tricolor, a discussão está criada.

O Botafogo de John Textor tem tido um olhar muito especial com os jovens do Grêmio. Cuiabano e Nathan Fernandes foram contratados pelo time carioca e estão ganhando destaque e valorização. Os ex-gremistas fazem parte de uma política de apostas em atletas que possam ser revendidos para o mercado europeu.

Por outro lado, dois nomes que têm vinculação com os cariocas aparecem nas notícias que envolvem o Grêmio. O zagueiro Adryelson, 27 anos, que está no Anderlecht, da Bélgica, e foi campeão pelo Fogão no ano passado, seria a peça para fechar a defesa tricolor ao lado de Wagner Leonardo. O outro nome é o do volante Danilo Barbosa, 29 anos, que está no clube carioca. O atleta atua em mais de uma posição do meio e agrada a atual comissão técnica. Dois ótimos nomes para o momento do Grêmio, mas que indicam um tipo de negócio muito diferente do atual campeão do Brasil.

Politicas de futebol completamente distintas e que explicam o atual momento dos clubes. O aliviado campeão Botafogo pode se dar ao luxo de fazer apostas e o pressionado Grêmio precisa gastar mais e contratar jogadores mais velhos, e que segurem o atual momento. Que as escolhas finalmente gerem bons frutos ao Grêmio, que precisa muito acertar nos seus reforços.