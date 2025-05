A vitória e a derrota do Grêmio na Sul-Americana

A magra vitória é mais um capítulo de uma história que precisa acabar no Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Cinco mil torcedores gremistas merecem um prêmio por estarem na noite fria de quinta-feira (29) na Arena. Uma magra vitória sobre uma frágil equipe mostrou, mais uma vez, que o trabalho está muito abaixo do mínimo no Grêmio. O jovem Riquelme, trazido do time sub-20, fez o único gol do jogo. A equipe de Mano Menezes terminou em segundo lugar e terá que jogar a repescagem para seguir na competição. Um jogo que pode ser dividido em dois, com sérios defeitos e algumas boas notícias.

Não empolgou em nenhum momento

O treinador tricolor escalou uma equipe com muitos cascudos e que não foram solução até o momento, em especial Pavon e Nathan Pescador, e o resultado, claro, foi o mesmo. O Tricolor não empolgou em momento algum na primeira etapa. Chegou a ter um pênalti a favor e Arezo errou, dando um ar de tristeza a um ambiente derrotado e sem empolgação. Antes do final da primeira etapa, o Sportivo Luqueno teve um jogador expulso e, mesmo assim, o Grêmio não conseguiu melhorar.

A segunda etapa começou da mesma forma e assim caminhou até os 16 minutos, quando Mano Menezes mudou a equipe, levando a campo o jovem Riquelme. O menino oriundo da base, e que jogou pelo time sub-20 um dia antes, entrou e decidiu a partida. Mais uma vez, coube ao trabalho de Eldorado salvar o Grêmio. Uma grande notícia, mesmo aleatória, já que o jogador só esteve na relação em razão da indisposição que tirou Amuzu da partida.

A magra vitória é mais um capítulo de uma história que precisa acabar no Grêmio. Um grupo com muitos jogadores ruins e caros, mais uma vez, esconderam jovens jogadores e travaram a evolução do clube. O tricolor precisa, de uma vez por todas, mudar essa rotina. Riquelme, em apenas um toque, deu mais um recado para todos que pensam no futuro do clube. Esse foi o retrato da noite.