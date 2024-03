Felipe Carballo não tem prazo para voltar a jogar. Contratado no fim de 2022 para ser um dos pilares da reconstrução do time após a Série B, o volante do Grêmio será desfalque por tempo indeterminado. Prejudicado por dores na região do púbis ao longo de boa parte da última temporada, o camisa 8 ainda sofre com dores causadas por uma pubalgia. Na expectativa de retornar aos gramados, o uruguaio realiza trabalhos diários de fortalecimento muscular e fisioterapia.