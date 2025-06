Esperança é a principal mensagem da vitória do Grêmio

Alysson foi o grande nome no jogo contra o Juventude. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio venceu o Juventude por 2 a 0, na tarde fria deste domingo (1), em Caxias do Sul, jogando uma boa partida e deixando claro que a velha receita volta a funcionar no clube. O uso dos jovens das categorias de base foram destaques no jogo e colocaram esperança no torcedor tricolor. Inclusive, Alysson foi o grande nome da partida.

O Grêmio, nos últimos anos, contratou muito e, muitas vezes, gastou além do que pôde. E este ano tivemos a repetição desta prática. Jogadores sem identidade e que não conseguiram render deixaram o torcedor preocupado com o futuro do clube nesta temporada, e o jovens, neste domingo, trabalharam para mudar o contexto.

Desde a chegada de Mano Menezes e Felipão, alguns jogadores vindos de Eldorado começaram a ter mais espaço e impulsionaram a retomada do time. Alysson, Gustavo Martins, Ronald e Riquelme participaram da vitória contra o Juventude e deram boa contribuição. Kanneman foi a capitão e peças como Dodi, Cristaldo e Braithwaite também realizaram ótima partida.

Falta muito, e todos sabem disso. Mas a mensagem de esperança que surge de Caxias do Sul dá mais tranquilidade para o trabalho de Mano Menezes.

A ambição do Grêmio no ano está renovada e os jovens talentos representam essa novidade. O clube vai contratar jogadores, mas já sabe que alguns dos reforços pretendidos começaram a vida lá no CT do Cristal e isso traz muita confiança ao momento do Grêmio.