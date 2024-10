Não vou votar no primeiro turno. Vim fazer palestra em Campo Grande, e simplesmente não tem voo de volta até domingo. Na verdade, não tem voo na próxima semana inteira na base interina de Canoas. O que me resta seria pagar R$ 4 mil para pousar em Caxias, Pelotas, Chapecó, Jaguaruna ou Florianópolis, ainda precisando arcar com os custos e as longas horas da viagem terrestre.