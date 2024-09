Livre circulação

TSE e governo proíbem PRF de barrar eleitores nos dois turnos das eleições de 2024

Em 2022, a Polícia Rodoviária Federal concentrou abordagens em rodovias do Nordeste, reduto eleitoral de Lula. O então diretor-geral do órgão, Silvinei Vasques, ficou preso preventivamente por quase um ano sob suspeita de interferência no pleito

19/09/2024 - 14h08min