Um mês após início da propaganda eleitoral, RS tem 4,2 mil denúncias de irregularidades em app da Justiça Eleitoral

A propaganda eleitoral no Brasil se iniciou há exatamente um mês, em 16 de agosto. Neste período, o Rio Grande do Sul acumulou 4.211 denúncias de propaganda irregular no aplicativo Pardal, ferramenta desenvolvida pela Justiça Eleitoral. Até as 18h desta segunda-feira (16), o Estado era o terceiro do país com maior número de queixas, atrás de São Paulo e Minas Gerais. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), contudo, entende que a quantidade de reclamações está dentro do esperado.