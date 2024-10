O Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos informou na tarde desta quarta-feira (9) que o furacão Milton pode atingir a costa centro-oeste da Flórida no fim da noite de hoje. Com enorme potencial destrutivo, ele se desloca pelo Golfo do México com ventos máximos sustentados de cerca de 205 km/h, e foi rebaixado da categoria 5 para a 4.