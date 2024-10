Entenda Notícia

Por que há tantos furações nos Estados Unidos e o que favorece a intensificação dos fenômenos neste ano?

Com força categoria 5, mais alta classificação, furacão Milton deve atingir o solo norte-americano durante a madrugada desta quinta-feira (10). Em cerca de três meses, esta será a terceira tempestade com grande potencial de destruição a atingir o país. Há duas semanas, mais de 200 pessoas morreram com a passagem de Helene

09/10/2024 - 11h37min