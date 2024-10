A Nasa divulgou imagens do furacão Milton visto do espaço. O vídeo foi capturado pelas câmeras externas da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) na terça-feira (8). É possível observar a agitação do fenômeno passando pelo Golfo do México em direção a Flórida, onde deve atingir sua maior intensidade, na noite desta quarta-feira (9).