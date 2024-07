Entenda a diferença entre chuva congelada, neve, sincelo e geada

Com a chegada do inverno, diversos fenômenos naturais ocorrem no Rio Grande do Sul, trazendo diferentes nuances à estação no território gaúcho. Entre os eventos mais comuns estão a chuva congelada, a geada e, em momentos raros, até a neve. Esses fenômenos se tornam ainda mais frequentes com a chegada de frentes frias, que são comuns nesta época do ano. No entanto, devido às suas características semelhantes, é fácil confundi-los, gerando dúvidas na população sobre o que realmente está acontecendo.