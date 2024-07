Extremos Notícia

Inverno de contraste no Brasil: enquanto o Sul congela, Centro-Oeste pega fogo

Recordes de frio são registrados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Região do Pantanal teve aumento de 1.500% nas queimadas. Massas de ar polar, ondas de calor e fenômeno El Niño influenciam no quadro

01/07/2024 - 15h56min Atualizada em 01/07/2024 - 15h57min