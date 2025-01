Trump apoia candidatura de Mike Johnson para presidência da Câmara dos Representantes

"O presidente da Câmara Mike Johnson é um homem bom, trabalhador e religioso. Ele fará a coisa certa e continuaremos a VENCER", disse Trump no Truth Social. "Mike tem meu endosso completo e total." Trump, que está embarcando em uma ambiciosa agenda de política fiscal e fronteiriça no seu segundo mandato, também sublinhou o valor de manter o foco. "Somos o Partido do SENSO COMUM", disse ele.

Johnson concorre à reeleição como presidente da Câmara em 3 de janeiro, quando o novo Congresso começar. O endosso de Trump melhora significativamente as perspectivas incertas de Johnson, depois de um acordo de gastos bipartidário negociado pelo presidente da Câmara no início deste mês ter sido atacado por Elon Musk, aliado de Trump, e depois rejeitado por Trump e pelos republicanos da Câmara. Johnson não conseguiu aprovar uma versão simplificada do acordo original que também incluía um aumento no limite de endividamento do país - uma condição especificamente exigida por Trump - já que várias dezenas de republicanos da Câmara votaram não.