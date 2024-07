"A lida tem que seguir": como é a vida no campo no amanhecer mais frio do ano até agora em São José dos Ausentes

A 40 quilômetros do centro de São José dos Ausentes, na localidade de Faxinal Preto, a lida começa junto com o nascer do sol. Nem no dia mais frio do ano até aqui a rotina mudou. Com termômetros marcando -4ºC no domingo (30), conforme a Climatempo, a Agroindústria Fazenda Souza Pereira começa o tratamento do gado e ordenha das vacas por volta das 6h30min. A empresa familiar é especializada na produção de queijo serrano. Também trabalha com gado de corte e pinhão. A mesma realidade se repete para os demais produtores das cidades dos Campos de Cima da Serra.