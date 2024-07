A onda de ar polar que avançou sobre o Rio Grande do Sul deverá manter o clima gelado no começo da semana, com possibilidade de novas temperaturas negativas e geada nesta segunda-feira (1º). De acordo com a Climatempo, Porto Alegre poderá registrar marca abaixo dos 4ºC verificados no domingo (30) e superar o recorde de frio do ano pelo segundo dia consecutivo.