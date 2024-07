A temperatura gélida registrada no começo da manhã deste domingo (30) afastou boa parte da população de espaços públicos que costumam lotar aos finais de semana em Porto Alegre, como parques e a orla do Guaíba. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou mínima de 4ºC na estação meteorológica localizada no Jardim Botânico, no recorde de frio no ano.