Mulher morre após ser atropelada por caminhão de lixo em Campo Bom

Uma mulher morreu, na manhã desta sexta-feira (22), após ser atropelada por um caminhão de lixo em Campo Bom, no Vale do Sinos. A vítima, identificada como Ângela Maria Anacleto Casse, de 55 anos, era moradora do bairro Paulista. O acidente ocorreu na Rua Emilio Blos, por volta das 7h. Segundo o delegado Rodrigo Câmara, que assumiu o caso, o motorista prestou depoimento e foi liberado. A Polícia Civil trata o caso como homicídio culposo de trânsito, quando não há intenção de matar.