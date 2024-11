Faltando 29 dias para o início do verão, Santa Catarina já se prepara para receber turistas, especialmente gaúchos. No litoral catarinense, 71,85% dos pontos analisados estão próprios para banho, conforme o relatório de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (22), pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) (veja lista ao final da reportagem).