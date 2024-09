Pântano do Sul, em Florianópolis, foi apontada como a praia mais poluída do Brasil na Expedição Ondas Limpas, estudo realizado pela Sea Shepherd Brasil em parceria com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP). A praia situada no sul da capital catarinense apresentou "os maiores índices de contaminação" por plástico entre as 306 analisadas em toda a costa brasileira.