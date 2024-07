A entrada de uma nova massa de ar polar nesta sexta-feira (12) colabora para manter o frio intenso no Rio Grande do Sul. Campanha, Fronteira Oeste e Sul têm previsão de geada. Nessas regiões, o sol volta a brilhar, mas, no Estado, ainda haverá muita nebulosidade, fazendo com que a temperatura não se eleve muito à tarde.