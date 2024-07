O município de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, registrou chuva congelada durante a noite de terça-feira (9). O fenômeno ocorre "quando um floco de neve que sai da nuvem passa por uma camada de ar com temperatura positiva, mas depois congela novamente ao encontrar o ar gelado abaixo da base da nuvem", explica Josélia Pegorim, da Climatempo. Veja, acima, o vídeo do fenômeno.