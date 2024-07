A sequência de ondas de frio no Rio Grande do Sul tem deixado os gaúchos com a impressão de que as mínimas estão cada vez mais baixas. Segundo a Climatempo, o Estado está no meio do segundo fenômeno do tipo no ano. A previsão é de que uma massa de ar polar avance sobre as regiões gaúchas no final desta semana, mantendo a temperatura baixa por mais alguns dias.