Nova massa de ar frio deve manter a temperatura baixa no Estado até a próxima semana

Fronteira com Uruguai e Argentina deve ter frio mais intenso, mas projeção é que o clima volte a esquentar no início da segunda quinzena do mês

06/07/2024 - 12h42min Atualizada em 06/07/2024 - 13h51min