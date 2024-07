No fim de semana, o tempo seguirá com instabilidade. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas, sendo dois para declínio de temperatura em todo o território do Estado e um para possível geada na Fronteira Oeste, na Campanha e no Sul. A onda de frio possibilita, inclusive, a ocorrência de neve nos pontos mais altos da Serra no sábado (6) e no domingo (7), conforme a Climatempo. A chance, no entanto, é remota.