Com o avanço de uma massa de ar polar vinda da Argentina, o final de semana dos gaúchos deve ser frio e chuvoso. O fenômeno abre a possibilidade de neve em municípios como São José dos Ausentes e Bom Jesus, na região mais alta da serra gaúcha, e derruba as mínimas previstas em quase todo o território do RS para abaixo dos 10ºC.