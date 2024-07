Uma nova massa de ar frio de origem polar avança com intensidade sobre a Argentina e causará mais episódios de frio no Rio Grande do Sul. Diferentemente do último final de semana, os municípios gaúchos não devem registrar temperatura negativa generalizada. Em compensação, o fenômeno pode causar neve ou chuva congelada nas regiões mais altas da serra gaúcha no sábado (6) e no domingo (7).