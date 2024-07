Tempo nublado Notícia

Frente fria provoca chuva nesta quinta-feira no RS

No sul do Estado, a temperatura mínima pode chegar a 2°C. No Norte, os termômetros podem marcar 29°C. Estão previstos 15 milímetros para Porto Alegre, cerca de 11% do esperado para todo o mês

03/07/2024 - 18h41min