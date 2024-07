Dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam declínio de temperatura em todo o território do Rio Grande do Sul entre a madrugada desta sexta-feira (5) e as 8h de sábado (6). Somado ao aviso laranja emitido anteriormente, um novo alerta amarelo indica termômetros entre 3ºC e 5ºC em novas regiões do Estado, considerando município das regiões Metropolitana, Central e na fronteira com Santa Catarina.