No final de semana, as temperaturas devem ser baixas no Estado, podendo chegar a marcas negativas na Campanha, por exemplo. O frio não terá a intensidade registrada no último domingo (30), diz Gustavo Rasera, meteorologista da Univesidade Federal de Pelotas (UFPel). Diante desse cenário, somado a outros fatores, o especialista explica que a chance de neve no Estado é remota.