O sábado (6) amanheceu gelado no Rio Grande do Sul, com índices recordes. Porto Alegre registrou a menor temperatura do ano, com 1,9ºC na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do bairro Belém Novo. Antes, a menor marca era de 2,4ºC, computada na última segunda-feira (1º).