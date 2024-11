Infraestrutura Notícia

Obras da Corsan para ampliar oferta de água e garantir abastecimento em Tramandaí serão finalizadas em dezembro

Instalação de novas adutoras e de poço artesiano fazem parte do reforço para a época de veraneio no município do Litoral Norte

22/11/2024 - 17h48min