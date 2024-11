Porto Alegre enfrenta um sábado com sensação de abafamento, mesmo com temperaturas moderadas. Os termômetros variam entre 19°C nas primeiras horas da manhã e 26ºC, a máxima prevista, ao longo da tarde. No entanto, o calor aliado à umidade moderada, em torno de 60%, faz o clima parecer mais quente do que realmente é.