Depois que baixar toda a água da enchente no Rio Grande do Sul, os municípios terão de lidar com mais um problema – a destinação dos resíduos sólidos oriundos da cheia. São montanhas e montanhas de entulho acumuladas nas calçadas. Segundo levantamento de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da consultoria Mox Debris, os detritos devem alcançar a marca das 47 milhões de toneladas.