Incêndio atinge fábrica de caixas d'água em Frederico Westphalen

O Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen , no norte do Estado, foi acionado para conter um incêndio em uma fábrica de caixas d´água da Bakof Tec, na noite de sexta-feira (31), por volta da meia-noite.

O fogo atingiu caixas d´água que estavam em produção, além de equipamentos e outros materiais que estavam dentro do local de cerca de mil metros quadrados. Não há registro de feridos, apenas danos materiais.

As chamas foram controladas após 40 minutos e foram necessários cerca de 3 mil litros de água do caminhão dos bombeiros para apagar o fogo. Conforme informações dos bombeiros, a empresa possui uma reserva de mais de 200 mil litros de água, mas não há a informação de quanto foi utilizado no incêndio.