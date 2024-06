Com uma nova paralisação da Estação de Bombeamento de Água Pluvial número 3, na Avenida São Pedro, alagamentos voltaram a ser registrados em áreas do bairro São Geraldo e Floresta. Entre as localidades atingidas estão a Rua Voluntários da Pátria com a Avenida São Pedro, a Rua do Parque e a Rua Conselheiro Camargo. A reportagem de GZH passou pela região no começo desta terça-feira (4) e retornou no final da manhã, percebendo pontos que estavam secos e voltaram a apresentar acúmulo de água.