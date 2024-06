Mesmo com a mudança na orientação da prefeitura, muitas ruas seguiam com acúmulo de entulhos em Porto Alegre nesta segunda-feira (27). Agentes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) atuaram em nove bairros ao longo do dia: Menino Deus, Cidade Baixa, Centro Histórico, Sarandi, Floresta, São Geraldo, Jardim das Palmeiras (na Cavalhada), Lami e Belém Novo. A reportagem de Zero Hora esteve em alguns trechos desses bairros e verificou que havia resíduos amontoados em diversos deles.