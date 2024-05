A retomada da limpeza do Mercado Público, no Centro Histórico, será na terça-feira (28). Os trabalhos para higienizar e organizar o local começaram na quinta-feira (23), mas logo foram paralisados devido à chuva e ao aumento no nível do Guaíba. A estimativa do secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, é de que seja possível reabrir parcialmente o espaço na metade do mês de junho.