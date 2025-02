Adolescente que sobreviveu a acidente na Rota do Sol é transferida para hospital de Caxias do Sul

A adolescente que sobreviveu ao acidente que ocorreu na Rota do Sol no último domingo (26) foi transferida na sexta-feira (31) para um hospital de Caxias do Sul. Clara Klassen, 16 anos, é a única sobrevivente da colisão que vitimou cinco pessoas, entre elas, mãe, irmão e namorado da menina.

Segundo o tio de Clara Gilnei Klassen, a menina está estabilizada e teve melhora em alguns parâmetros no estado de saúde . Agora, ela passa por bateria de exames, como tomografias e ressonâncias. A adolescente fica internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

O acidente

O acidente envolveu uma viatura do Corpo de Bombeiros e um automóvel, com placas de Caxias do Sul. A colisão ocorreu durante a manhã na Rota do Sol, RS-453, em Itati.