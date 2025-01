"O melhor ser humano que eu conheci na minha vida": saiba quem são os bombeiros mortos no acidente na Rota do Sol

Baigorra (E) e Camargo morreram em acidente de trânsito na manhã deste domingo (26), na Rota do Sol.

— Simplesmente o melhor ser humano que eu conheci na minha vida — afirmou o sargento Pablo Moreira, ao se referir ao colega Juliano Baigorra Ribeiro, 38 anos, um dos bombeiros mortos no acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (26), na Rota do Sol.

Baigorra era natural de Uruguaiana e foi transferido para Bento Gonçalves em 2019. Ele era muito conhecido pela comunidade pela dedicação ao quartel, sendo um dos responsáveis pelo setor de comunicação do Corpo de Bombeiros. Além disso, era um dos integrantes do Projeto Bombeiro Mirim na cidade, um conjunto de 600 horas atividades voltadas a crianças de 10 a 12 anos.

— Com o projeto, ele ajudava a mudar a vida de muitas crianças todo o ano — destacou Moreira.

Baigorra deixa a esposa, Camila, e três filhos. Ela está fazendo uma vaquinha para o custeio do velório e sepultamento.

A outra vítima do acidente foi o soldado Audrei Alves Camargo, 33 anos, que atuava há um ano no pelotão terrestre do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS), em Porto Alegre. Ele era natural de Santa Maria e deixa a esposa e três filhos.