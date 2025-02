Após reajuste do ICMS, gasolina é revendida, em média, a R$ 6,19 em Caxias do Sul

Seis dos 12 postos pesquisados pela reportagem estavam revendendo a gasolina a R$ 6,19. Marcos Cardoso / Agencia RBS

O motorista caxiense que deixou para abastecer o carro no fim de semana já sente o aumento do combustível no bolso. Isso ocorre porque entrou em vigor na manhã deste sábado (1º) o reajuste do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS). O valor médio da gasolina comum é encontrado na média de R$ 6,19 na cidade.

Até a noite de sexta-feira (31), ainda era possível encontrar postos revendendo a gasolina comum por menos do que R$ 6 o litro. Já na manhã deste sábado, a reportagem percorreu 12 locais entre as 8h e 9h, e em apenas um encontrou o valor a R$ 5,99, mas os frentistas do local acreditam que em breve o preço deve subir. Por outro lado, o valor mais alto encontrado foi de R$ 6,49, em um posto localizado na BR-116.

Dos locais percorridos pela reportagem, seis estavam com o preço de R$ 6,19 na bomba para a gasolina comum e um com o valor de R$ 6,18. Em dois postos o valor estava R$ 6,29. Também foram encontrados valores de R$ 6,39 e R$ 6,47. No entanto, alguns postos ofertavam valores abaixo mediante pagamentos via aplicativos.

De acordo com Vilson Pioner, presidente do Sindipetro Serra, a média na última semana no Rio Grande do Sul era de R$ 6,09 para a gasolina comum, mas ele recorda que em Caxias do Sul era possível encontrar valores abaixo dos R$ 6 em casos isolados de promoções. O aumento do ICMS causa preocupação ao empresário.

— Eu vejo com muita preocupação pelo simples fato de nós estarmos em um momento inflacionário bastante alto, e os combustíveis representam muito nessa conta de inflação. Então, nos preocupamos porque mais uma vez aumentaram os impostos, depois que aumenta não volta atrás, e pelo iminente anúncio da Petrobras que vai repassar um valor acima para as próprias refinarias — diz Pioner.

O reajuste do ICMS deste sábado é anual. Embora o imposto seja estadual, tem, desde 2022, valor fixo nacional. A alíquota passa de R$ 1,37 para R$ 1,47. A alta de R$ 0,10 representa reajuste de 7,3% no tributo.

O eletricista Jonathan Braga descobriu nesta manhã o aumento no preço do litro da gasolina. Ele estava com o carro estacionado em um posto na Zona Sul da cidade, quando percebeu pelas placas a alta, e ficou preocupado, uma vez que trabalha no setor de serviços. Na sexta chegou a pagar R$ 5,99 pelo litro da gasolina aditivada. Até a semana passada ele gastava uma média de R$ 250 por semana no veículo do trabalho.

— É complicado, porque além da variação, envolve muitas outras coisas, tudo aumenta devido ao custo do combustível. Eu aumento a minha visita para atender os meus clientes, consequentemente porque eu tenho que pagar o mercado que vai aumentar, pagar a gasolina, é bem complicado — lamenta Braga.

Os postos pesquisados*

Posto SIM (Avenida São Leopoldo com Rua Sarmento Leite)

01/02/2025: R$ 6,19

Posto Ramar (Avenida São Leopoldo com Perimetral Sul)

01/02/2025: R$ 6,18

Posto Buffon (Perimetral Sul, bairro Kayser)

01/02/2025: R$ 6,19

Posto SIM (Avenida São Leopoldo com BR-116)

01/02/2025: R$ 6,19

Posto Gambino (BR-116, bairro Vila Verde)

01/02/2025: R$ 6,19

Posto Rodoil (BR-116 - bairro Planalto)

01/02/2025: R$ 6,19

Posto Ipiranga (BR-116 com Rodrigues Alves)

01/02/2025: R$ 6,49

Postos Tirol/Imigrante

01/02/2025: R$ 5,99

Posto Capoani (BR-116 - bairro Presidente Vargas)

01/02/2025: R$ 6,19

Posto Pinheiro (BR-116 - bairro São Ciro)

01/02/2025: R$ 6,37

Posto Buffon (bairro Interlagos)

01/02/2025: R$ 6,29

Posto SIM (São Ciro)

01/02/2025: R$ 6,39