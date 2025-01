Qual será o aumento da gasolina com o reajuste do ICMS

Se for repassado totalmente para as bombas, o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) elevará a média do litro da gasolina comum para R$ 6,13 no Rio Grande do Sul. O custo atual é de R$ 6,03, pela pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O valor mais alto foi registrado em novembro de 2021, quando a média gaúcha da gasolina bateu R$ 7,10.