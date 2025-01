Onde a gasolina está mais barata

Com o reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) neste sábado (1º), alguns postos de combustíveis já aumentam preços. No caso da gasolina, o imposto subirá R$ 0,10. Reportagem da Rádio Gaúcha encontrou aumento de R$ 0,20 em alguns estabelecimentos. Conforme a última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o litro estava custando, em média, R$ 6,03 na semana passada.

Uma ferramenta útil ao consumidor é o sistema Menor Preço no aplicativo Nota Fiscal Gaúcha (atente-se abaixo para baixar o correto), da Receita Estadual. A sua atualização é permanente, mostrando os preços que estão sendo cobrados por combustíveis em postos próximos da sua localização. Em vários casos, o valor é menor do que o da placa, pois são aplicados descontos, como, por exemplo, para algum tipo de fidelidade com a distribuidora.

Nesta manhã, por volta das 8h, o preço mais baixo encontrado pela coluna na gasolina foi de R$ 5,69 em Canoas. Na sequência, outros dois cobravam R$ 5,74 nos bairros São José e Cavalhada, em Porto Alegre. Mais de 20 estabelecimentos estão com valores inferiores a R$ 6. O preço mais alto apontado pelo app é de R$ 6,19.

Para pesquisar na sua região, baixe o aplicativo no celular. Mas atente-se porque há outros com nomes parecidos. Pesquise "Menor Preço Nota Gaúcha", disponibilizado pela Procergs. Outros itens também podem ser pesquisados. São monitorados 200 mil estabelecimentos, não apenas postos de combustíveis. É possível fazer a consulta até mesmo com o código de barras.

