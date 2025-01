Calor, abafamento e chance de chuva intensa: confira a previsão do tempo para o RS nesta quinta-feira

A máxima de Porto Alegre deve ser de 31°C. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Janeiro se aproxima do fim com muito calor e sensação de abafamento. A combinação colabora para o registro de pancadas isoladas de chuva, que podem ser fortes em determinadas áreas. Para esta quinta-feira (30), o Rio Grande do Sul tem previsão de máxima de 33ºC. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou alertas de chuva intensa válidos para diferentes regiões.

Segundo a Climatempo, o dia deverá ser de céu parcialmente encoberto, com pancadas de chuva que se espalham por boa parte do centro e norte do Estado. A cidade com temperatura mais alta prevista, 33°C, é Santo Ângelo, nas Missões.

Em Porto Alegre, a quinta-feira terá predomínio de tempo firme, com sol entre nuvens. O calor deve ser intenso, assim como a sensação de abafamento nas horas mais quentes. A Capital deve ter máxima de 31°C.

Conforme a Climatempo, entre a região das Missões, Planalto e parte da Serra poderão ocorrer pancadas de chuva localmente fortes, com potencial de temporal com raios e rajadas de vento. Já na Fronteira Oeste, Campanha e Sul, o tempo segue mais aberto e o sol aparece entre nebulosidade variável.

Alertas Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia lançou na manhã desta quarta-feira (29) três alertas de volume de chuva, todos válidos até a manhã de quinta. O mais grave, de cor laranja, avisa sobre chuva entre 30 e 60 mm/hora ou de 50 a 100 mm/dia em cidades da Serra e do Litoral, próximas da divisa com Santa Catarina como Arroio do Sal, Torres, São José dos Ausentes e São Francisco de Paula.