Com a expansão do desenvolvimento e dos centros urbanos, os limites entre a natureza e a selva de pedra tornam-se borrados. Por vezes, animais silvestres são vistos vagando por cidades e propriedades rurais, em busca de um espaço que lhes foi tomado. Em muitas ocasiões, contudo, acabam morrendo. Ainda que sejam naturais das regiões gaúchas, tamanduás, veados e até mesmo onças estão cada vez mais escassos. Mesmo na natureza, o encontro com alguns bichos vira um acontecimento – o tuco-tuco das dunas, avistado na praia, é um exemplo disso.