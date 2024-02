O RS tem 280 espécies de animais em algum grau de ameaça de extinção, de acordo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). A lista, no entanto, não é atualizada há 10 anos. A biodiversidade gaúcha está severamente afetada pelas ações humanas, como a destruição de ambientes, sobretudo no Pampa, segundo especialistas. Há iniciativas, entretanto, que buscam proteger os animais afetados.