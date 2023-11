O biólogo gaúcho Daniel Danilewicz registrou um momento raro em Ubatuba, no litoral de São Paulo: uma toninha, espécie de golfinho que é considerada uma das menores do Brasil, amamentando seu filhote. No vídeo, gravado no sábado (25), é possível ver o filhote nadando de barriga para cima, posicionado embaixo da mãe, para poder se alimentar.