A operação de transporte de equipamentos pesados para o parque eólico de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, monitorada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), chegou à metade. As viagens cruzam o Estado usando as BRs 101, freeway, 290 (Porto Alegre-Eldorado do Sul), 116 (até Pelotas) e 293.