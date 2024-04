Vinte e duas pessoas envolvidas no acidente com um ônibus que levava turistas gaúchos a São Pedro do Atacama, no Chile, desembarcaram na noite deste domingo (28) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Segundo Diego Souto, proprietário da DH Transportes, empresa responsável pelo ônibus da viagem, outras 10 permanecem internadas na cidade de Calama, no norte chileno. Três delas apresentam estado grave, mas não há informações sobre a identidade e a situação de cada uma.