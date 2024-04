Elenice Terezinha Mezzomo Preto e Nora Edith Kunz são as duas gaúchas que morreram em um acidente com um ônibus que levava turistas de Lajeado, no Vale do Taquari, até São Pedro do Atacama, no Chile. O veículo capotou na noite de quinta-feira (25). O acidente ocorreu no km 27 da rota internacional 27CH, rodovia que liga a fronteira entre a Argentina e o Chile na região de Paso de Jama. Outras 40 pessoas ficaram feridas.